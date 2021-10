LECCO – Questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi ci porta in centro e passeggiando sul lungolago oltrepassiamo il monumento di Stoppani (di cui abbiamo parlato qui) e osserviamo l’argine che prosegue in un’insenatura che va a formare un piccolo golfo conosciuto dai lecchesi come la Malpensata.

La cartolina, risalente a inizio Novecento, mostra diverse differenze: innanzitutto l’argine. All’inizio del XX secolo infatti, il lago arrivava sino alla linea di edifici che oggi sono separati da esso dalla strada; inoltre l’argine oggi è, come per il resto del lungolago, coperto da una doppia fila di alberi che ombreggiano la passeggiata. Sulla sinistra della foto recente, sempre rialzato rispetto alla quota del lago, possiamo vedere il parco della Malpensata. Interessante notare che esattamente al centro della cartolina di inizio secolo è presente una tintoria (con tanto di ciminiera), sostituita nel tempo da alti palazzi residenziali.

Curioso lo sfondo della cartolina: osservando bene alle pendici del San Martino si possono notare dei campi. Oggi quei campi non esistono più perché negli anni sessanta al loro posto è stato realizzato l’attuale quartiere di Santo Stefano, viale Turati e tutta la zona limitrofa.

A. G.