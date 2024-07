RUBRICA LECCO IERI&OGGI: LA SCUOLA ELEMENTARE E IL MUNICIPIO DI GERMANEDO

LECCO – In questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi volgiamo nuovamente l’attenzione ai rioni e andiamo ad analizzare lo scorcio di via alla Chiesa per vedere il vecchio nucleo di Germanedo ed in particolare la scuola elementare.

La cartolina datata 1910 ritrae sulla destra quello che oggi è l’edificio scolastico di Germanedo, ma nella didascalia è segnato oltre che come scuola elementare anche come municipio in quanto, come visto altre volte, prima dell’unificazione dei comuni sotto Lecco avvenuta nel 1924, Germanedo era comune a sé stante, come molti dei rioni che oggi fanno parte di quella che Aloisio Bonfanti nei suoi libri definisce la “Grande Lecco”.

Osservando le due immagini ci troviamo di fronte a numerosi particolari rimasti identici, ne è un esempio la scuola sulla destra che, nonostante i restauri, è rimasta inalterata. La parte sinistra della strada invece è quella maggiormente cambiata infatti il muro che si erge a confine di un giardino, in primo piano sulla sinistra, oggi è scomparso sostituito da un fabbricato residenziale. Restando a sinistra si può notare che invece l’edificio che spunta dal muro oggi è ancora presente e contiene una pasticceria. Anche i fabbricati sullo sfondo sono decisamente cambiati e nascondono alla vista la Chiesa della Rovinata, citata sulla cartolina di inizio secolo.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc