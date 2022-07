LECCO – Dopo aver visto il mercato, un altro dei punti di scambio più interessanti di ogni città presente fin da metà Ottocento in tutto il mondo allora civilizzato è sicuramente la stazione ferroviaria. Non solo di merci ma anche persone, gente che va e gente viene. Proprio alla stazione è dedicato questo numero della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi.

L’aspetto particolare che colpisce subito osservando le due immagini è sicuramente che l’edificio principale della stazione tra il 1909, data della cartolina, ed oggi non ha subito cambiamenti degni di nota.

Diverso è il discorso per la piazza: innanzitutto è stata totalmente pavimentata in sampietrini, è stato rimosso il verde che la circondava, eccezion fatta per l’aiuola centrale, che comunque è stata risistemata con la rimozione del busto che, nella cartolina, appare ben evidente al centro.

Inoltre oggi si può notare anche a destra dell’accesso ai binari l’espansione della stazione che a inizio secolo non esisteva e che è stata realizzata solo dopo la seconda guerra mondiale per ospitare i circoli dei ferrovieri e gli uffici amministrativi.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc