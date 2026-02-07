RUBRICA LECCO IERI&OGGI: LE ELEMENTARI DI ACQUATE

SCUOLA ELEMENTARE - ACQUATELECCO  – In questa puntata della rubrica “Lecco Ieri & Oggi” parliamo di un edificio storico del rione di Acquate: la scuola elementare.

Tra la cartolina del 1916 e la foto di oggi non è cambiato praticamente nulla: l’edificio, in quanto storico è stato restaurato e reso sicuro per i piccoli alunni di Acquate, nel 2004 è stato ritinteggiato completamente all’esterno e nel 2007 si sono concluse le ristrutturazioni con l’ultimazione della palestra.

L’edificio per come lo vediamo fu ultimato nel 1915 e la forma è ancora la stessa: quello che è cambiato nel corso degli anni è stato il “contenuto”. Lasciato in eredità all’ospizio dei poveri vecchi di Acquate, a causa della guerra che imperversava in Europa fu adibito a caserma del 73° reggimento della fanteria italiana.

Nel 1921 l’allora Comune di Acquate acquistò l’edificio e lo trasformò in municipio e scuola elementare. Negli anni del regime, la funzione di scuola fu sostituita da un convalescenziario per i soldati. Sempre durante il ventennio l’edificio era anche adibito a colonia estiva dei fasci italiani all’estero. Mantenendo la funzione di ospedale per il dopoguerra, nel 1985 fu ristrutturato e progettato il muro di cinta, allegoria del percorso che gli alunni compiono durante gli anni della scuola.

Scuola Elementare di Acquate, 1916
Scuola Elementare di Acquate, 2014
