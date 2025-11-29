RUBRICA LECCO IERI&OGGI: NEL RIONE SAN GIOVANNI, CHIESA E PIAZZA CAVALLOTTI

LECCO – Anche il quartiere di San Giovanni è stato diverse volte protagonista della fortunata rubrica Lecco Ieri & Oggi che per anni abbiamo pubblicato ogni sabato e che a grande richiesta riproponiamo. La sua prima apparizione nel 2014, nella terza puntata della rubrica, con la chiesa e piazza Cavallotti.

Prosegue con il terzo episodio la rubrica Lecco Ieri e Oggi.

Oggi proponiamo ancora una cartolina del 1904, ma questa volta il soggetto è la pittoresca chiesa di San Giovanni. Ricostruita alla fine del XVII secolo, essa contiene vari arredi lignei risalenti al Seicento, una pala con la Deposizione del Cristo realizzata da un seguace di Vincenzo Civerchio e una statua in terracotta dipinta della Vergine addolorata.

Gli esterni sono stati recentemente restaurati: si può infatti notare come piazza Cavallotti, il sagrato, si sia modificato in questi 110 anni.

Resta invece, pressoché invariato, l’edificio alla sinistra della chiesa. Nella piazza è infine presente un monumento di recente edificazione.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

