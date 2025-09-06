RUBRICA LECCO IERI&OGGI: PALAZZO BAGGIOLI

LECCO – Questo episodio della rubrica Lecco Ieri & Oggi è dedicato ad uno storico edificio che ha visto l’evoluzione urbanistica del centro di Lecco fin dai primi del Novecento: palazzo Baggioli, in piazza Sassi.

La cartolina, datata 1901, mostra palazzo Baggioli con lo stesso aspetto attuale: varie opere di ristrutturazione sono state eseguite sia al suo interno che all’esterno, facendo però in modo che l’intero edificio rimanesse pressoché identico.

La cosa veramente interessante è il cambiamento nel corso dell’ultimo secolo della funzione dell’edificio; infatti la didascalia della cartolina riporta che il palazzo, a inizio Novecento, fosse la sede della società ginnastica lecchese, nata nel 1896. Successivamente, dall’autunno del ’45, l’edificio fu dato in affitto alle suore di Maria Ausiliatrice che qui trasferirono il loro istituto fino al 1963, anno in cui divenne la scuola media Leonardo da Vinci. Nel 1996 gli inquilini del palazzo diventano i servizi sociali del comune di Lecco e da allora si sono susseguite svariate associazioni.

Altra nota interessante sullo scorcio ritratto nelle due immagini è l’assenza, a inizio Novecento, del fabbricato contiguo al palazzo Baggioli, costruito successivamente.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc

