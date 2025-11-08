RUBRICA LECCO IERI&OGGI: PIAZZA GARIBALDI

LECCO – Torniamo a Lecco per il nuovo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi e in particolare andiamo ad osservare uno dei centri della vita lecchese: piazza Garibaldi.

La cartolina, datata 1922, mostra la statua dell’eroe dei due mondi nella sua vecchia collocazione, al centro della piazza. Trattandosi di una delle zone più importanti di Lecco, la maggior parte degli edifici sono rimasti gli stessi: palazzo Falck, il fabbricato del bar Unione e quello che ospitava un tempo l’albergo Croce di Malta, hanno conservato il loro aspetto originario seppur rimodernati e ristrutturati. Il lato sinistro, guardando la foto, si è invece modificato nel tempo: la facciata neoclassica della Banca Popolare di Lecco ha mascherato il vecchio immobile esistente e, in fondo a via Cavour, il grattacielo del’ex Credito Italiano (ora Unicredit), uno dei pochi esempi di costruzioni alte in città, ha preso il posto dell’edificio ritratto nel ’22.

L’aspetto architettonico della piazza, ottenuto da questa mescolanza tra passato e presente, riflette per molti aspetti il carattere complessivo della città in cui abbiamo la fortuna di vivere.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Lecco 1900: un saluto in cartolina, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc

> L’ARCHIVIO COMPLETO DELLA RUBRICA ‘LECCO IERI & OGGI’