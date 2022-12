LECCO – In questo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi osserviamo un magnifico scorcio della piazza centrale di Lecco: piazza XX settembre.

Nella cartolina, datata 1910, la piazza è gremita di gente che si affolla alle bancarelle del mercato che, come abbiamo già visto in una precedente puntata, aveva qui la sua sede. Gli edifici della piazza, oggi ristrutturati e rimodernati, fanno da contorno perfetto al commercio, richiamando quel non so che di medievale che rende la nostra città magnifica.

Il campanile della basilica di san Nicolò si staglia maestoso sopra i tetti e domina il lago e la città, mentre il Palazzo delle Paure aveva ancora il suo aspetto originale, che sarà modificato nel 1916 e concluso nel 1926 con la costruzione della torre, e restringeva il passaggio di congiunzione all’odierna piazza Cermenati.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Valle San Martino: un viaggio nel tempo, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc