RUBRICA LECCO IERI&OGGI: QUEI DUE RISTORANTI ALLA STAZIONE DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Per questo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi torniamo in quel di Calolzio, precisamente nella zona della stazione, per analizzare una coppia di edifici presenti fin da inizio Novecento.

La cartolina infatti, datata 1905, mostra entrambi gli edifici già allora presenti, ma con una funzione differente rispetto ad oggi. Oggi i due edifici, ristrutturati e ridipinti, ospitano degli appartamenti e sono separati dalla strada a senso unico che permette dalla stazione di Calolziocorte di raggiungere la posta. Un tempo invece erano due ristoranti posizionati all’esterno della stazione che offrivano ai viaggiatori, che magari avevano appena preso una stanza all’Albergo Calolzio, un pasto caldo.

La grossa differenza presente nella cartolina è senza ombra di dubbio la presenza del condominio sulla destra della nostra fotografia, non presente ad inizio secolo, e figlio della grande urbanizzazione che ha visto modificarsi così tanti luoghi nel nostro territorio.

Anche in questo caso si nota il passaggio degli anni nella modifica del manto stradale, dalla terra battuta all’asfalto.

