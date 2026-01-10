RUBRICA LECCO IERI&OGGI: S. ANDREA A MAGGIANICO

LECCO – Nuovo articolo della rubrica Lecco Ieri & Oggi. Oggi l’attenzione va al rione di Maggianico per vedere la chiesa parrocchiale attraverso questa cartolina del 1905.

Prima di passare a commentare l’immagine della cartolina, una nota importante sulla parrocchiale, che forse non tutti conoscono: al suo interno è conservato un polittico di Bernardino Luini, grande pittore lombardo cinquecentesco della scuola di Leonardo da Vinci.

Come si può vedere dalle nostre immagini la chiesa, eretta nel Seicento, è rimasta immutata nell’ultimo secolo; quello che è cambiato è il panorama che circonda la piazza e la strada che da corso Emanuele Filiberto raggiunge la chiesa (via Armonia).

Innanzitutto sul lato sinistro sono stati edificati dei condomini, andati a sostituire la linea di alberi che percorreva il lato della strada. Su lato destro invece, sono comparsi degli alberi che riparano dal sole il marciapiede, mentre il prato, che si vede nella cartolina del 1905, è stato sostituito da un parcheggio. Sul limitare del prato sul lato della via Paisiello è stato costruito un edificio multipiano, al cui livello terreno sono situati alcuni negozi. Naturalmente la strada sterrata di inizio Novecento è stata sistemata con i marciapiedi e asfaltata.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

