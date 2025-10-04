RUBRICA LECCO IERI&OGGI: VIA ALLA CHIESA A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Tornando nel centro di Calolziocorte e procedendo verso Rossino svoltiamo a sinistra ed entriamo nelle viuzze che compongono il vecchio nucleo della città per osservare, in questo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri&Oggi, un interessante scorcio della strada che un tempo portava alla chiesa parrocchiale e che oggi invece funge da uscita dal centro storico.

Confrontando le due immagini, la cartolina datata 1908 e la nostra fotografia, si notano fin da subito alcune differenze dovute ai lavori di restauro compiuti su questi edifici. In primo luogo osserviamo lo stabile sulla destra, completamente ristrutturato e che ha subito diverse modifiche rispetto a quello che si vede nella cartolina: un piano in più oltre agli interventi sulle aperture sono le differenze che balzano all’occhio.

Un altro elemento di cambiamento tra le due immagini si vede guardando la linea di edifici sulla sinistra: un tempo la quinta formata dagli edifici era continua, mentre oggi si nota la mancanza dello stabile in primo piano. Gli altri, pur se ristrutturati, hanno mantenuto le caratteristiche originarie.

Infine è interessante notare che la pavimentazione in sampietrini è rimasta invariata nella parte più vicina alla chiesa mentre, se ci avviciniamo al punto di vista dell’osservatore, notiamo che è stata sostituita dall’asfalto che domina la maggior parte delle nostre strade.

A.G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Valle San Martino: un viaggio nel tempo, Calolziocorte, Amigoni G.; foto di Lecconews.lc.

> L’ARCHIVIO COMPLETO DELLA RUBRICA ‘LECCO IERI & OGGI’