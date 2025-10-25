RUBRICA LECCO IERI&OGGI: VIA ALLA CHIESA A CALOLZIO GUARDANDO IL CASTELLO

CALOLZIOCORTE – Tornando nel centro di Calolziocorte e più precisamente nello stesso punto analizzato in precedenza, e ruotando lo sguardo di 180 gradi, osserviamo lo scorcio da questa posizione verso il castello di Rossino a cui dedichiamo il 143esimo episodio della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi.

Tra la cartolina, datata 1908, e la nostra fotografia le differenze sono come sempre legate alla manutenzione e al restauro degli edifici compiuto negli ultimi anni. Balza all’occhio il portone sul lato destro in primo piano nella cartolina del 1908 che oggi di fatto non esiste più. Al posto del portone c’è stato la vetrina di un negozio e sopra di essa è stato posto un parapetto, trasformando così la parte superiore in un terrazzo.

Un’altra differenza si nota seguendo con lo sguardo la strada: nella cartolina è visibile sul fondo un edificio con struttura in legno oggi completamente ricostruito. In fondo, a chiudere la vista sulla strada, si può notare un edificio che non esisteva ai tempi della cartolina.

Nota interessante è che in lontananza, sullo sfondo, si scorge il castello di Rossino in entrambe le immagini (anche se nella foto odierna risulta parzialmente coperto dall’edificio di cui abbiamo accennato sopra). Complessa costruzione medievale risalente al XIII secolo, fu una delle fortezze più importanti dei signori della valle, i Benaglio. Divenuto in seguito sede commerciale ricoprì un ruolo fondamentale per l’esazione delle imposte nel territorio. Nel XIX secolo una delle torri antiche è stata riadattata a maniero. Ancora oggi quasi l’intero forte è intatto.

