LECCO – Torniamo in centro e torniamo in una delle zone più chiacchierate della nostra rubrica Lecco Ieri & Oggi: piazza Manzoni. La prospettiva che proponiamo oggi inquadra via Roma, o quella che un tempo, all’epoca dello scatto, era via Antonio Stoppani.

Osservando la cartolina datata 1901 possiamo subito notare come allora come oggi gli edifici rappresentati siano gli stessi. Certo, nel tempo è cambiata la loro funzione, dove c’era un caffè oggi c’è un’assicurazione, dove c’erano appartamenti oggi ci sono studi e uffici, ma sicuramente la struttura degli edifici, sistemati e ristrutturati, ha mantenuto il suo aspetto nonostante il secolo che intercorre tra le due immagini.

Proprio questo è, forse, uno dei problemi più seri del nostro paese: il fatto che così tanti edifici siano gli stessi da almeno un secolo (in qualche caso i secoli sono molti di più), purtroppo porta a una fragilità incredibile in caso di disastri naturali come i terremoti. Questa stessa caratteristica però, rende i panorami delle nostre città, meravigliosi proprio perché ricchi di storia, nulla da paragonare ad esempio alle case prefabbricate in legno tipiche del panorama di alcuni quartieri residenziali delle città americane dove la storia architettonica è vicina allo zero.

A.G.