BELLANO – Prima puntata ufficiale, dopo il ‘lancio’ di lunedì in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21, per la rubrica affidata alla pedagogista clinica Claudia Ferraroli.

Il distanziamento come occasione di autonomia

Il raggiungimento dell’indipendenza per un bambino è un processo che va guidato ed interiorizzato e lo porta ad avere fiducia in sé stesso, nelle proprie capacità e di conseguenza del mondo.

Sempre più spesso noi genitori tendiamo a sostituirci ai figli, arrivando a servirli in tutto e per tutto, rimpiazzandoli anche nelle attività quotidiane più banali. Per esempio, aiutandolo a vestirsi, allacciarsi le scarpe, lavarsi etc. il bambino con il tempo si abitua e gli sembra naturale che i genitori facciano al posto suo. In questo modo però soffochiamo la sua libertà d’azione, le possibili conquiste e il raggiungimento della sicurezza interiore. I bambini in realtà vorrebbero essere indipendenti, ma spesso questa possibilità gli viene negata. Cresceranno così con la pretesa che gli altri facciano le cose al posto loro. Anche a scuola…