La diagnosi oncologica è una delle diagnosi più fortemente impattanti, in termini emotivi, affettivi e psicologici, sul paziente e sulla famiglia. Essa, infatti, comporta elevati livelli di stress in primis sul paziente, ma anche sulla famiglia e sui caregivers.



A questo proposito, una meta-analisi di Mitchell e collaboratori (2011) evidenzia come fino al 40% dei pazienti oncologici presenti disturbi del tono dell’umore.

Nella pratica clinica capita spesso di sentirsi chiedere, da coloro i quali assistono alla reazione del paziente o dal paziente stesso, se quello agito sia il modo giusto di reagire, in termini emotivi e psicologici, al tumore.