LECCO – Domenica 17 ottobre si alzerà il sipario sui campionati di serie B e di C di rugby con i blucelesti del tecnico Sebastian Damiani che affronteranno al Bione (alle 14.30) la formazione del Piacenza Rugby Club, per quanto riguarda la B, mentre la compagine Cadetta del tecnico Giordano Colombo sarà impegnata a Pavia.

Il Rugby Lecco è arrivato a questo appuntamento, affrontando alcune importanti amichevoli ed un paio di tornei. “Sono state uscite importanti per il gruppo – spiega coach Damiani -, sfide che mi hanno permesso di prendere delle decisioni, valutare delle situazioni di gioco, osservare da vicino anche molti giovani del nostro vivaio. Abbiamo affrontato varie formazioni che hanno adottato vari tipi e schemi, situazioni tecniche che ci sono servite per valorizzare alcuni nostri giocatori, e valutare al momento le contromisure da adottare”.

Affronterete il Piacenza. Ci può dire qualcosa sull’avversario? “Piacenza è una squadra molto fisica e quindi attenzione ai pacchetti di mischia. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo sfruttare molto le nostre ali, ed essere rapidi nel far girare la palla”.

La novità di questa stagione l’assenza della formazione del Sondrio, che parteciperà il campionato di serie C. Valtellinesi, quindi, che saranno nel girone 1 Promozione, dove milita il quindici bluceleste di coach Colombo. Appuntamento domenica alle 15.30 sul campo del Cus Pavia. “È già un test probante per noi. Sono tutte partite estremamente difficili – interviene Colombo – contro squadre blasonate e ben strutturate. La sfida a Pavia ci permetterà di prendere visione di come stiamo, a che punto siamo con la preparazione e la condizione atletica. Siamo pronti e determinati”.