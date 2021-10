LECCO – È scattata ufficialmente la stagione della formazione di Serie B del Rugby Lecco. I ragazzi di coach Sebastian Damiani non vedevano l’ora di scaricare sul campo la tensione di un anno e mezzo di stop. Il quindici leoni partono alla grande vincendo la prima sfida della stagione 2021-22 superando 13-8 (primo tempo 10-3) il Piacenza.

Nel primo tempo meta di Francesco Mauri (trasformazione di Daniele Cavallo) e calcio piazzato dello stesso Cavallo. Nella ripresa è arrivato un altro calcio realizzato da Daniele.

Il commento del tecnico argentino: “L’approccio dei ragazzi è stato molto positivo, tutti avevano una gran voglia di lavorare e di tornare in campo e la dimostrazione che siamo partiti aggressivi trovando la meta. Sapevamo dello spessore del Piacenza, formazione fisica e squadra che possiede una mischia molto pesante. Ai ragazzi ho chiesto espressamente di tenere lontano il loro pacchetto di mischia dalla nostra metà campo, sviluppando il nostro gioco veloce e di squadra. I ragazzi sono stati veramente bravi e compatti. Hanno dimostrato una grande tenacia e determinazione, giocando con il cuore dal primo all’ultimo minuto. Siamo partiti bene e devo fare i complimenti ai ragazzi”.

Tuttocialde.it Rugby Lecco: Daniele Cavallo, Lorenzo Riva, Francesco Mauri, Marco Rusconi, Carlo Sala, Giorgio Zappa, Nicolò Pellegrino, Daniele Fumagalli, Thomas Colombo, Filippo Valentini, Stefano Biffi, Matteo Orlandi, Hazem Shalby, Davide Vacirca, Shota Buthzritze, Giorgio Turati, Lorenzo Zanchi, Marco Mastrogiorgio, Emanuele Catania, Matteo Galli, Nicola Rossi.

Troppo forte il Pavia pe i blucelesti impegnati in serie C, che si arrende 60-0 (pt 34-0). “Una squadra forte fisicamente e molto attrezzata – commenta il tecnico Giordano Colombo -. Una formazione che per due volte ha disputato i play off per conquistare la promozione in serie B. Ho sempre affermato che c’è grande differenza da chi ha disputato il campionato di C1 ad una formazione di C2. I ragazzi hanno dato il massimo ma i locali sono stati più forti sotto ogni aspetto. Dobbiamo solo lavorare ed affrontare le prossime sfide sempre a testa alta”.

Tuttocialde.it Rugby Lecco: Marco Rossi, Yaguoba Dansoko, Edoardo Magni, Steven Scaburri, Samuele Carelli, Luca Tantimonaco, Rodrigo Di Prima, Alberto Isacco, Abdelhay Chaqir, Alberto Turati, Gabriele Scapellato, Nicholas Negri, Flavio Magni, Davide Molteni, Emanuele Fusco. In panchina: Moises Galimberti e Mauro Pomoni.