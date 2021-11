LECCO – L’incremento dei contagi da Coronavirus torna a farsi sentire anche nel mondo dello sport amatoriale, è il caso del Rugby Lecco dove oggi, a seguito dei consueti controlli sui giocatori è emerso un caso di positività al Covid-19.

Contagiata è una persona del gruppo ‘seniores’: come da protocollo dunque sono state rimandate le due sfide in calendario domani, domenica, delle squadre di Serie B e Serie C che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente l’AmatoriUnion Milano e il Como.

Saranno invece regolarmente in campo le giovanili.