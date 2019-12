LECCO – Al Bione continua l’imbattibilità del Cus Milano ma la sconfitta del Rugby Lecco certifica le ambizioni di alta classifica dei blucelesti. La difesa regge lo scontro al vertice, nessuna delle due squadre va in meta e il 3-12 finale dipende solo da calci piazzati.

Partono forte gli ospiti e al 6′ trovano i pali per i primi 3 punti, così anche al 12′ e al 23′ mentre i padroni di casa falliscono il colpo del possibile 3-9. Nel secondo tempo ancora un match in equilibrio, con inoltre un giallo per squadra che lascia entrambe in 14 per dieci minuti.

Finisce 3-12, con il Lecco che ha messo in seria difficoltà la favoritissima del girone A di Serie B, capace nelle 5 giornate precedenti di rifilare almeno 30 punti ad ogni avversaria. Prossimo appuntamento per il Lecco domenica 15 dicembre a Bergamo, squadra in lotta per la salvezza.