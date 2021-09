LECCO – Il Rugby Lecco riaccoglie nella rosa della prima squadra un grande Leone. Dopo una carriera tra i professionisti indosserà di nuovo i colori blucelesti Matteo Orlandi Arrigoni, classe 1998, che ha militato nelle giovanili della città sino al 2009 ed ha partecipato alla storica promozione in serie B.

Fisico imponente (2 metri per oltre 115 chili), ottima tecnica, grande determinazione e voglia di giocare ad alto livello, nella stagione 2010 ha iniziato la sua importante carriera rugbystica.

Si è quindi trasferito a Recco, dove ha militato per cinque stagioni in serie A, distinguendosi costantemente nelle prestazioni. Nelle stagioni dal 2015 al 2018 l’ulteriore passo in avanti, con il passaggio a Viadana, nel campionato di Eccellenza, massima categoria italiana. Dal 2018 al 2020 si è riavvicinato al nostro territorio, militando in serie A nel Parabiago.

Ora il grande rientro in campo, con i colori del Rugby Lecco, la sua prima famiglia sportiva. “In bocca al lupo Teo – commenta il presidente bentornato a casa. Ed in bocca al lupo a tutti i Leoni, che finalmente hanno ripreso, dopo la forzata pausa pandemica, la strada del gioco in preparazione del campionato. Buon rugby a tutti”.