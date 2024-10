RUGBY. IL LECCO TIENE ALLE CORDE CALVISANO MA SUBISCE IL KO

LECCO – Il Rugby Lecco gioca un eccellente primo tempo mettendo in seria difficoltà Calvisano, così come per i 15’ del secondo tempo, quando i blucelesti sono completamente dentro la partita. Poi al 16’ del secondo tempo Bronzini approfitta di una distrazione della difesa lecchese e si invola in meta. A quel punto, per Lecco, il distacco diventa importante e i ragazzi di coach Damiani subiscono il contraccolpo. Certo non mollano e lottano su ogni pallone ma gli ospiti, a quel punto, mettono in campo tutta la loro esperienza ma soprattutto i molti chili in più.

LA CRONACA

L’inizio è ad appannaggio degli ospiti che vanno subito in meta, con successiva trasformazione ed è 0-7. Lecco non si scoraggia e si riporta in avanti andando vicino alla meta ma Calvisano nella successiva azione si guadagna la punizione per lo 0-10. I blucelesti ci credono e sono carichi ed al 18’ vanno in meta con Valentini che dimezza il distacco. Lecco sembra avvicinare gli avversari ma due cartellini gialli consecutivi comminati ad Alippi e Vacirca costringe i padroni di casa a giocare in 13. Ma la tenacia e la compattezza di Lecco non permette a Calvisano di approfittare della doppia superiorità numerica ed il primo tempo si chiude sul 5-10.

In apertura di secondo tempo Lecco va subito in meta con Castelletti ed è 10 pari. Ma non finisce qui perché all’8’ Pellegrino trasforma una punizione e Lecco si porta in vantaggio sul 13-10. Gli ospiti però reagiscono immediatamente e mettono in campo tutto il loro peso, andando in meta al 13’ con Berardi, che con la successiva trasformazione dell’implacabile Bruniera si portano sul 13-17. Al 16’ la svolta della partita. Bronzini è bravi ad approfittare di una distrazione della difesa del Lecco e s’invola in solitaria in meta, trasforma Bruniera ed è 13-24. Al 21’ Calvisano mette al sicuro la partita andando in meta con Pasquali. Proprio nel finale di tempo Calvisano va in meta con Barbotti e trasformazione di Bruniera per il 13-38 finale.

RUGBY LECCO-RUGBY CALVISANO 13-38

RUGBY LECCO: Sala (Riva), Alippi, Mauri, Rusconi, Castelletti (Coppo), Zappa, Pellegrino (Morono), Cattaneo, Maspero (Crimella), Colombo (Catania), Valentini, Galli, Shalby (Ziliotto), Vacirca (Moroni), Robledo (Butskhrikdze). A DISPOSIZIONE: Ziliotto, Butskhrikdze, Moroni, Catania, Belotti, Crimella, Riva Coppo. ALLENATORE: Sebastian Damiani

RUGBY CALVISANO: Bronzini, Romei, Nicosia (Gustinelli), Regonaschi, Costantino, Bruniera, Lazzaroni (Consoli), Mori (Caravaggi), Berardi (Biancardi), Pasquali, Zanetti, Shevchuk, Borbotto, Bottacin, Cristini (Manente). A DISPOSIZIONE: Ferrari, Caravaggi, Manente, Boselli, Biancardi, Consoli, Gustinelli, Izekor. ALLENATORE: Mattia Zappalorto

MARCATORI RUGBY LECCO : 9’ p.t. meta Valentini non trasformata Pellegrino, 2’ s.t. meta Castelletti non trasformata Pellegrino, 8’ s.t. calcio punizione Pellegrino

MARCATORI CALVISANO: 5’ p.t. meta Costantino trasformata Bruniera, 15’ p.t. calcio punizione Bruniera, 13 s.t. meta maul Berardi trasformata Bruniera, 16’ s.t. meta Bronzini trasformata Bruniera, 21’ s.t. meta Pasquali trasformata Bruniera, 40’ s.t. meta Berardi trasformata Bruniera

NOTE: 26’ p.t. cartellino giallo Alippi, 30’ p.t. cartellino giallo Vacirca, 26’ s.t. cartellino giallo Pasquali