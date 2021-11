LECCO – Importante successo interno per la formazione del Tuttocialde.it Rugby Lecco di serie C, con la formazione del tecnico Giordano Colombo che al Bione, supera 35-15 il quindici del Milano Classic XV.

Le mete sono arrivate ad opera di Molteni, Isacco, Di Prima, Carelli, Scaburri, con Tantimonaco in una giornata perfetta che completa la buona prova dei blucelesti, con degli ottimi calci di trasformazione.

Quindi pronostico rispettato, considerato che il Lecco è decisamente squadra più attrezzata del team milanese. Era molto importante essere sul pezzo e giocare di squadra.

Le parole, a fine partita, del dirigente accompagnatore Franco Frigerio: “È stata una buona domenica e decisamente positiva per quanto concerne il risultato. Abbiamo ancora qualche problema nei falli di gioco, e nel sapere velocizzare il gioco. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto trovando anche delle buone mete. Gli ospiti hanno cercato di sporcare il gioco, mettendo la partita sul piano fisico. Siamo rimasti sempre molto concentrati ed abbiamo vinto meritatamente”.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Emanuele Fusco, Davide Molteni (cap), Devis Sala, Nicholas Negri, Antonio Crescimanno Finn, Alberto Turati, Andrea Colombu, Alberto Isacco, Luca Tantimonaco (v.cap), Rodrigo Di Prima, Diego Malzanini, Marco Rossi, Steven Scaburri, Samuele Carelli, Edoardo Magni, Marco Enslin, Moises Galimberti, Flavio Magni, Mauro Pomoni, Gabriele Scapellato, Abubabacar Bayo, Yagouba Dansoko.

Brutta sconfitta invece per la squadra di Serie B in terra bresciana. Il tecnico Damiani voleva una risposta importante dopo la sconfitta incassata a Bergamo ma la sfida contro il Rugby Franciacorta si è conclusa 26-15 per la formazione locale, con le tre mete blucelesti realizzate da Vacirca, Biffi e Galli.

Ovviamente il tecnico lecchese non è soddisfatto: “Il gruppo è uscito dal campo molto arrabbiato. Anche il sottoscritto è amareggiato per la prova della squadra. Mi aspettavo una reazione decisamente diversa da parte del mio quindici ma purtroppo oggi ci siamo adeguati al gioco dei locali, commettendo troppi errori. Siamo mancati sul piano tecnico e soprattutto sul piano della cattiveria agonistica. Una squadra troppo superficiale, senza convinzione e determinazione. Il gioco del rugby non ti concede pause o riflessioni e bisogna mettere in campo gli attributi giusti. Bisogna sempre dare il massimo. Da martedì riprendiamo gli allenamenti ed ovviamente c’è molto fare. Settimana prossima ospitiamo Varese e non possiamo sbagliare questo match”.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Shota Buthzritze, Giorgio Turati, Hazzem Shalby, Matteo Orlandi, Stefano Biffi, Thomas, Colombo, Daniele Fumagalli, Emanuele Catania, Nicolò Pellegrino, Nicola Rossi, Marco Rusconi, Francesco Mauri, Carlo Sala, Lorenzo Riva, Daniele Cavallo. Entrati: Davide Vacirca, Matteo Galli, Paolo Pandiani, Martino Copo, Fabio Malzani, Pietro Gerosa.