PIACENZA – Eccellente prestazione della squadra di Damiani che sbanca in quel di Piacenza per 28-17.

L’inizio è stato combattuto col Lecco che si porta sul 10-3, ma con i padroni di casa bravi a riprendersi subito ed a giungere al pareggio al 24’. Sulla spinta del pareggio ottenuto Piacenza insiste in avanti e si porta anche in vantaggio in chiusura di tempo, con meta e trasformazione per il 17-10.

Nella ripresa il Lecco torna in campo con determinazione per ribaltare il risultato ed infatti prima con un calcio di Sala e poi con la meta di Shalby, con successiva trasformazione, Lecco si porta sul 20-17. I Blucelesti insistono ed i frutti si vedono con la meta di Catania al 26’ per il 25-17. Lecco mette al sicuro il risultato con il calcio di Sala per il risultato finale di 28-17.

PIACENZA RUGBY – RUGBY LECCO 17 – 28

RUGBY LECCO: Sala, Castelletti, Mauri, Rusconi, Malzanni, Zappa, Rossi, Pandiani, Catania, Colo ( C ), Valentini, Orlandi, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A disposizione: Molteni, Ziliottto, Shalby, Cattaneo, Galli, Pellegrino. Allenatore: Damiani S., Ass. All. Locatelli G.

MARCATORI: 13’ p.t. Vacirca m. + Sala tr., 7’ s.t. Sala calcio, 15’ s.t. Sala calcio, 26’ s.t. Pandiani m. + Sala tr., 29’ s.t. Catania m., 32’ s.t. Sala calcio.

ANNOTAZIONI: cartellino giallo 36’ p.t. Vacirca, 36’ p.t. Malzanni.