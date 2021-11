PARABIAGO (MI) – Sconfitta a Parabiago per la formazione bluceleste di serie C. La compagine allenata da Giordano Colombo si arrende sul difficile campo del Parabiago nel match valido per la quarta giornata di andata. Il Lecco, dopo il meritato successo contro Milano, cercava risposte in questa trasferta, che sono arrivate sul piano del gioco ma non su quello del risultato. Nonostante la sconfitta per 29-16 (i punti lecchesi sono arrivati con tre calci di Tantimonaco ed una meta di Carelli con il primo tempo concluso 12-9) il Lecco ha disputato una buona prova.

Come afferma anche il capitano Davide Molteni: “Sapevamo del valore della squadra locale ma i ragazzi sono stati all’altezza della situazione. Abbiamo sofferto molto in mischia, riuscendo però a respingere più volte l’onda d’urto della compagine locale. Abbiamo commesso qualche errore sotto l’aspetto della costruzione del gioco ma usciamo a testa alta da questa trasferta”.

Il Lecco ha giocato con Marco Ensin, Davide Molteni (cap.), Emanuele Fusco, Nicholas Negri, Gabriele Scapellato, Alberto Turati, Andrea Colombu, Stefano Biffi, Luca Tantimonaco (v.cap.), Rodrigo Di Prima, Diego Malzanini, Lorenzo Riva, Steven Scaburri, Samuele Carelli, Daniele Cavallo, Deciso Sala, Moises Galimberti, Yagouba Dansoko, Mauro Pomoni, Edoardo Magri, Abdubabacar Bayo, Marco Rossi.

LECCO – Il Lecco U19 vince il derby lariano e si aggiudica il primo posto del girone. Vittoria 22-0 per l’under 19 del Tuttocialde.it Rugby Lecco con la squadra del tecnico Marco Denti che non dà scampo ad un Como che si è presentato a questa sfida mettendo in campo molta fisicità ma pagando dazio su gioco e velocità. L’ennesima vittoria per i ragazzi, che vincono il proprio girone di questa prima fase ed attendono l’ufficialità delle avversarie (la seconda del secondo girone e la terza dell’altro raggruppamento), per dare inizio alla seconda fase.

“Abbiamo iniziato bene la partita – racconta il tecnico – facendo girare molto bene la palla e trovando subito tre mete con Conti, Gatti (trasformazione di Coppo) e Cattaneo. Il Como ha messo in campo tanta fisicità, aiutato anche da un terreno di gioco che non ci permetteva di fare il nostro gioco fluido e rapido. La squadra è stata encomiabile sotto ogni punto di vista. Tutti hanno dato il loro contributo. Nel secondo tempo è arrivata anche la quarta meta ancora con Cattaneo ed ovviamente arrivava anche il bonus. Sono molto contento della prova dei ragazzi – conclude Denti – perché anche in queste difficili condizioni meteo, e di campo, hanno pensato solamente a giocare da squadra. Lo hanno fatto alla grande.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Niccolò Lanfranchi, Leonardo Mannella, Mattia Testori, Finn Breen Crescimanno, Andrea Frigerio, Jacopo Bolis, Jacopo Conti, Carlo Cattaneo, AndreaLuca Mussi, Martino Coppo, Filippo Crimella, Andrea Brugnoli, Alessio Castelletti, Davide Gatti, Paolo Messa, Lorenzo Lanfranchi, Rayan Tema Selinou, Luca Mauri, Mirco Catalini.