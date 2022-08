LECCO – Manca ancora molto all’inizio del campionato nazionale di Serie B di rugby, e meno di un mese all’inizio della preparazione ufficiale, con la commissione gare della Federugby che ha diramato il calendario del girone 1, discorso che interessa molto da vicino la società bluceleste del Rugby Lecco.

La compagine del tecnico Sebastian Damiani debutterà il 9 ottobre (ritorno 29 gennaio 2023) sul difficile campo del Bergamo, con la prima casalinga che è datata il 16 ottobre 2022 contro Varese (ritorno 19 febbraio 2023).

Il ds Carlo Redaelli: “Partenza decisamente impegnativa considerando che andiamo ad affrontare una tra le formazioni in piena lotta per la prima fascia insieme a Monferrato, Piacenza ed Amatori&Union Milano. E’ importante arrivare al primo impegno nella migliore condizione perché in questo campionato, se vuoi puntare in alto, devi essere competitivo dall’inizio alla fine della stagione”.

Questo Lecco rientra nella prima fascia?

“Lo dirà il campo. L’anno scorso abbiamo dimostrato di avere un collettivo competitivo, compatto e che possiamo dire la nostra in ogni circostanza ed in ogni partita”.

Parliamo del girone, Redaelli.

“Abbiamo detto delle pretendenti per la promozione ma è giusto rimarcare la presenza di due nuove formazioni come Savona, neopromossa in B, e la compagine isolana dell’Olbia. Una trasferta impegnativa sul piano chilometrico ma non conosco la realtà dell’Olbia. Noi siamo pronti per dare il massimo”.

Ultima novità in casa Lecco l’inserimento nella prima squadra di cinque giocatori provenienti dal settore giovanile.

Dopo le prime due giornate del prossimo campionato di serie B di rugby, ecco le altre sfide partendo dal terzo turno:

23 ottobre Rugby Lecco-Piacenza (ritorno 26 febbraio 2023)

30 ottobre Union Monferrato-Rugby Lecco (ritorno 5 marzo 2023)

6 novembre turno di riposo per il Rugby Lecco (ritorno 19 marzo 2023)

20 novembre Amatori&Union Milano-Rugby Lecco (ritorno 26 marzo 2023)

27 novembre Rugby Lecco-Amatori Rugby Capoterra (ritorno 2 aprile 2023)

4 dicembre Amatori Novara-Rugby Lecco (ritorno 23 aprile 2023)

11 dicembre Rugby Lecco-Olbia (ritorno 30 aprile 2023)

18 dicembre Savona-Rugby Lecco (ritorno 7 maggio 2023)

22 gennaio Rugby Lecco- Ivrea (ritorno 14 maggio 2023