COLOGNO MONZESE (MI) – Tanta amarezza in casa della formazione del Rugby Lecco, con la compagine di serie C del tecnico Giordano Colombo, che si arrende 15-13 sul campo del Rugby Lambro. Partita persa dal quindici bluceleste, in pieno recupero, con l’arbitro che sicuramente ha concesso troppi minuti post tempo regolamentare.

Il commento di Giordano Colombo: “Eravamo avanti di un punto. Poi, per un inesistente fallo fischiato dall’arbitro, il giocatore del Lambro ha calciato la palla nella porta regalando la vittoria alla propria squadra. Che dire? Sono molto amareggiato per il risultato, devo dire anche bugiardo. I ragazzi hanno messo tanto cuore e testa nell’affrontare la gara nonostante avessi in lista solo diciassette giocatori. Questa squadra merita una classifica migliore. Faccio fatica a mandare giù questa sconfitta. Domenica ci aspetta il Sondrio compagine scesa dalla serie B che non hai mai perso in campionato. Voglio la vittoria sarebbe un giusto riconoscimento ai miei giocatori”.

Le mete blucelesti sono state segnate da Marco Enslin e Davide Molteni (non trasformate) a cui si aggiungono tre punti di Luca Tantimonaco.

Il Rugby Lecco ha giocato con Marco Eslin, Davide Molteni, Emanuele Fusco, Nicholas Negri, Gabriele Scapellato, Alberto Turati, Andrea Colombu, Chaqir Abdehaley, Luca Tantimonaco, Rodrigo Di Prima, Diego Malzanini, Alberto Isacco, Steven Scaburri, Yagouba Dansoko, Marco Rossi, Mauro Pomoni, Bayo Abubacar.