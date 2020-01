LECCO – La strepitosa stagione del Rugby Lecco impreziosita da un risultato clamoroso, il 102-0 della undicesima giornata di Serie B. Peccato che a farne le spese siano i cugini del Sondrio precipitati in fondo alla classifica contro ogni più pessimista pronostico.

16 le mete e 11 le trasformazioni per i blucelesti al Bione, un esito impietoso che vale il goliardico Trofeo del Grifone e che soprattutto proietta sempre più in alto i ragazzi di coach Damiani. Poco altro da raccontare in un match a senso unico, dove è spiccata la prestazione di Alippi, autore delle tre mete che hanno portato il risultato sul 21-0 entro i primi 20′ di gioco, e di altrettante distribuite nel resto del confronto.

Ora la sosta per le nazionali regala due settimane di riposo, utili per recuperare qualche acciacco e un po’ di energie, e per capire quali ambizioni porsi per la seconda parte di stagione.