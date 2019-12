ASTI (AT) – Secondo posto in classifica, sette vittorie e una sola sconfitta – contro la capolista -: il Rugby Lecco festeggia il Natale nel migliore dei modi possibili. L’ultima gioia nella trasferta di Asti con la vittoria per 17-24 sul Monferrato, ad un punto dai lariani prima dell’incontro.

LA CRONACA

Terreno di gioco in pessime condizioni quello che accoglie nell’anticipo del sabato i lecchesi ad Asti, particolare che ha molto condizionato la gara. L’avvio bluceleste non è dei migliori e già nel primo minuto subiscono la meta dei padroni di casa (7-0). Al quarto d’ora Cavallo firma i primi tre punti, parziale che si cristallizza sino all’intervallo. Nel secondo tempo subito un giallo per gli astigiani che riescono tuttavia ad allungare sul 14-3, la reazione del Lecco arriva dalla panchina: al 20′ meta di Locatelli, Cavallo trasforma per il 14-10. A pochi minuti dal termine l’ostinazione lariana viene premiata: Riva in meta e c’è il sorpasso (14-17). Sullo scadere è Mauri a portare l’ovale in area di meta, Cavallo non sbaglia e la partita si chiude su una punizione dei locali: 17-24.