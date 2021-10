LECCO – Seconda giornata di andata dei campionati a squadre di serie B e C di rugby con le due formazioni del Rugby Lecco che affronteranno delle sfide difficili e molto impegnative.

La prima squadra di coach Sebastian Damiani sarà di scena domenica a Bergamo (alle 15.30) contro la formazione orobica che scenderà in campo per la sua prima partita ufficiale.

“Proprio così perché Bergamo nella prima giornata ha dovuto rinviare la partita per vari motivi. Ci aspetta una squadra giovane, che ha tanto voglia di mettersi in evidenza, è giovane e corre tanto. Bergamo allarga molto il gioco e per questo motivo, in settimana, con i ragazzi, abbiamo lavorato molto per prendere le contromosse. A differenza della prima sfida dovremo completamente cambiare tattica ed affronteremo un match ad un ritmo importante. I ragazzi si stanno allenando molto bene, sono concentrati, e l’atteggiamento è quello giusto. Una sfida importante per noi, con la squadra che partirà con lo spirito giusto – conclude Damiani – e che vuole allungare la striscia positiva. L’unica incertezza è capire se ci saranno alcuni atleti, causa impegni personali”.

Le altre sfide: Rovato- Amatori Capoterra; Cus Milano- Amatori Union Milano; Ivrea- Varese;

Piacenza-Franciacorta.

Passiamo alla serie C. Il quindici bluceleste affronterà un’altra sfida difficile, Rho, formazione sicuramente di alta classifica, molto compatta. “L’importante è scendere in campo con l’atteggiamento giusto – dice Giordano Colombo -, consapevoli che andremo ad affrontare al Bione (15.30) un’altra formazione quotata al pari di Pavia. Dall’ultima sfida abbiamo imparato alcune cose importanti che ci sono servite come lezione. Dovremo fare meglio e commettere meno errori”.

Le altre sfide: Parabiago- Cus Pavia; Lambro- Como; Milano- Sondrio.