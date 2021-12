LECCO – Turno decisamente caldo per le due formazioni blucelesti del Tuttocialde.it Rugby Lecco chiamate alle difficili sfide con l’Amatori Capoterra e il Sondrio.

Impegnata nella trasferta sarda è la compagine di Serie B. Si tratta della penultima uscita dell’anno solare per la squadra del tecnico Sebastian Damiani (il 19 si gioca il recupero contro Amatori&Union Milano); domenica 12 alle 14.30 appuntamento contro l’Amatori Rugby Capoterra. Sfida apertissima tra i locali che occupano il terz’ultimo posto del girone con 9 punti mentre il Lecco è collocato a centro classifica a quota 12. “Come dico sempre – interviene il tecnico Damiani – l’importante è che i ragazzi scendano in campo determinati, motivati e convinti dei propri mezzi. Ci siamo allenati bene e dobbiamo fare la nostra partita”.

Le altre sfide: Amatori&Union Milano-Varese; Monferrato-Franciacorta; Rovato-Piacenza; Bergamo-Cus Milano.

Classifica: Piacenza e Rovato 24, Cus Milano ed Amatori Milano 15, Bergamo 14, Lecco 12, Monferrato e Franciacorta 11, Capoterra 9, Varese 7, Ivrea 0 punti.

Per i blucelesti in Serie C l’ultima giornata di andata prevede l’arrivo al Bione dell’imbattuto, e capolista, Rugby Sondrio Cadetta. È il derby della palla ovale. Il tecnico Giordano Colombo, privo anche di qualche elemento, è consapevole della difficoltà di questo match ma chiede al suo gruppo una prova da grande squadra. “Ci terrei a chiudere il girone di andata con una splendida prova contro una grande squadra. Scendiamo in campo motivati. Daremo del filo da torcere anche a Sondrio”.

Le altre partite: Parabiago-Como; Rho-Milano Classic; Cus Pavia-Lambro.

Classifica: Sondrio 28, Rho 21, Parabiago 20, Cus Pavia 17, Lambro 8, Lecco 6, Como 4, Milano Classic 1 punto.