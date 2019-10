LECCO – Una calorosa e allegra folla di bambini, ragazzi e genitori ha animato il Meeting bluceleste organizzato del Rugby Lecco che ha presentato al PalaTaurus le proprie squadre e le attività previste per la stagione agonistica 2019/2020. Una stagione importante, la 44esima per la società nata nel 1975, un’occasione per riaffermare i valori a cui si ispira il gioco e che Rugby Lecco ha sempre cercato di difendere e diffondere sul territorio.

Al fischio d’inizio il Rugby Lecco si presenta con due squadre ciascuna per le categorie Under6, Under8, Under10 e Under 12, tutte dedicate all’attività non agonistica. Nei campionati porteranno i colori della città l’Under14, l’Under16, l’Under18, la squadra Cadetti in Serie C e la prima squadra in serie B.

“La mission della Federazione nazionale Rugby si riassume nella frase: formare atleti eticamente ispirati perché diventino buoni cittadini” ha esordito il presidente Stefano Gheza. “Noi abbiamo sempre creduto fortemente e cercato di fare nostro questo principio. Quello che i nostri ragazzi apprendono sul campo e nella nostra scuola rugby permetterà loro di crescere come uomini e cittadini e di riportare i valori che insegniamo nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni con gli altri e nella nostra società”.

Il rugby è uno sport che negli ultimi anni si è fatto conoscere sempre di più al pubblico per i principi di correttezza, rispetto, spirito di squadra e sana competizione che porta con sé, eppure la vera “anima” che sta dietro la sua pratica è ancora poco nota e compresa secondo Gheza. “Il nostro è uno sport difficile da capire per chi guarda dall’esterno. Non è proprio immediato comprendere cosa spinga tanti ragazzi – noi abbiamo più di trecento tesserati – a faticare, lottare e soffrire per questo meraviglioso gioco. Perché sì, il rugby richiede tanto impegno, fatica e sacrificio ma le emozioni e i valori che lascia, e lo posso affermare con oltre trent’anni di pratica personale alle spalle, ripagano tantissimo”.

Il Rugby Lecco è una realtà strutturata e solida che punta molto sul radicamento sul territorio per diventare un punto di riferimento educativo per i ragazzi e le loro famiglie. “Il supporto che offriamo e il contributo che riceviamo dai genitori e dalle famiglie è fondamentale, un punto nevralgico della nostra capacità di lavorare per migliorarci e crescere anno dopo anno”.

Fabio Ripamonti