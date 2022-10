LECCO – Il gruppo di Lecco della Rete Radié Resch, associazione di solidarietà internazionale (reterr.it) e la Comunità di via Gaggio organizzano un incontro su “Palestina: esperienze di resistenza nonviolenta” per sabato 22 ottobre alle 17 alla Casa sul Pozzo, Comunità di via Gaggio

Sarà proiettato il film-documentario “Sarura-Il futuro è un luogo sconosciuto” (Nicola Zambelli, 2022), che racconta la storia di un gruppo di giovani palestinesi che resiste all’occupazione militare israeliana. “Youth of Sumud” – i giovani della perseveranza – cercano di restituire alla propria gente le terre sottratte alle loro famiglie, ristrutturando l’antico villaggio di grotte di Sarura e difendendosi dagli attacchi dei coloni israeliani con azioni nonviolente.

Interverrà Giorgio Gallo (Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace, Università di Pisa), co-fondatore dei Corsi di Laurea in Scienze per la Pace ed esperto della realtà palestinese. Giorgio Gallo è anche referente della Rete Radié Resch per il sostegno alle donne palestinesi del PWWSD (Palestinian Working Women Society for Development), che lottano per i diritti umani attraverso azioni nonviolente.