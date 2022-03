LECCO – Il Comune di Lecco ha fatto oggi il punto della situazione del modello di raccolta dei rifiuti con il “sacco rosso“. Con l’introduzione di quest’ultimo, da luglio 2021, la raccolta differenziata è aumentata di oltre 8 punti percentuali.

L’avvio del sistema di “misurazione puntuale”, ha fatto sì che la quantità di rifiuti indifferenziati mediamente raccolti si sia ridotta di circa il 25%.

Confermati anche per il 2022 gli incrementi della raccolta differenziata registrati in particolare per plastica e lattine e nella frazione organica.

Attualmente, poi, i “conferimenti non conformi” delle famiglie risultano al di sotto del 5%. Il dato medio di non conformità (5% appunto) è tendenzialmente distribuito in tutti i quartieri. Mediamente infine – informa Palazzo Bovara – le famiglie conferiscono più correttamente delle attività economiche.

> Sacco rosso presentazione completa (Pdf)