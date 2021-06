LECCO – Fine settimana di addestramento per il personale appartenente alla squadra OPSA (Operatori Polivalente di Salvataggio in Acqua) della Croce Rossa Italiana. Le prove, effettuate nel bacino lecchese, hanno permesso a tutto il personale della CRI impegnato di poter rivedere oltre alle normali tecniche di salvataggio anche i nuovi e vecchi presidi per l’immobilizzazione spinale in acqua, recuperi in sicurezza attraverso la barella toboga utilizzando l’idroambulanza, oltre che ad effettuare tutte le prove necessarie all’uso della moto d’acqua e con relativo approccio al pericolante e trasporto.