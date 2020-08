LECCO/Dall’inviata Silvia Polvere – Arrivato in città uno dei ‘big‘ della politica nazionale: Matteo Salvini, giunto questa sera a Lecco per sostenere la candidatura a sindaco del candidato del centro destra Peppino Ciresa.

Prima del bagno di folla in piazza Garibaldi, un appuntamento a Palazzo Falck con gli imprenditori locali – non esattamente partecipatissimo, ma i numeri erano contingentati. Con il n. 1 della Lega la senatrice Antonella Faggi, lo stesso Ciresa, Emanuele Mauri e il segretario regionale Paolo Grimoldi.

LA FOTO/In sala gli imprenditori, in piazza il ‘popolo della Lega’ ad attenderlo, Salvini è nell’atrio di palazzo Falck che fa una diretta con Rete4

Sotto un primo video a documentare il “distanziamento sociale”:

Finalmente, dopo le 22:15 Salvini entra in piazza Garibaldi dove lo attendono alcune centinaia di persone.

Sul palco con Peppino Ciresa non indossa la mascherina (precedentemente ne impiegava una dei carabinieri). Sul tema molto sentito delle misure di prevenzione del Covid-19, il leader leghista risponde sul palco che “loro fanno i loro comizi non hanno problemi di assembramento” – riferendosi agli avversari politici e a proposito delle croci disegnare per terra per il distanziamento: “Non possono contenere l’entusiasmo di questa piazza”.

Martedì un ampio servizio sulla serata a cura dei nostri inviati.