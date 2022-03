LECCO – Sono stati ricevuti questa mattina in Prefettura dal Capo di Gabinetto Marcella Nicoletti i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil che hanno manifestato preoccupazione per la scarsità delle risorse destinate all’intero comparto che ha sempre garantito servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini, nonostante le difficili condizioni in cui ha dovuto operare.