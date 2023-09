MERATE – Giovedì 21 settembre alla Fattoria Laghetto di Merate, gli iscritti e i simpatizzanti di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, si sono riuniti a cena con il commissario regionale di Azione, Fabrizio Benzoni, per un confronto aperto sui grandi temi di cui Azione si fa portavoce: investire nella sanità, attraverso l’assunzione di medici e infermieri e l’azzeramento delle liste di attesa negli ospedali (manovra che richiederebbe 10 miliardi di euro per diventare realtà), puntare sull’energia nucleare come alternativa ai combustibili fossili, rendere il lavoro sicuro e dignitoso, attraverso salario minimo e industria 4.0, investire nella ricerca e nell’istruzione.

Tanti i temi affrontati nel corso della serata, dalle politiche migratorie alle elezioni europee, e grande l’entusiasmo in vista della ripartenza congressuale del partito.

“Lecco provinciale è fondamentale per Azione e per la Lombardia, sia per quello che rappresenta nel panorama politico regionale, sia per l’idea del partito di ripartire dai territori e quindi essere sempre più radicati, accogliendo tanti amministratori e iscritti con cui costruire un futuro di paese migliore” ha ribadito Benzoni.

Soddisfatta la segretaria provinciale Eleonora Lavelli e i tanti partecipanti alla serata: “i momenti di ascolto dei cittadini nelle piazze, come è avvenuto lo scorso weekend con i gazebo a Robbiate e a Lecco, e il confronto interno alla sezione lecchese del partito offrono stimoli preziosi su cui lavorare nei prossimi mesi. Guardiamo avanti avendo ben chiaro quello che è l’obiettivo di Azione: offrire ai cittadini una rappresentanza non dogmatica, in grado di superare gli schemi di destra e sinistra e dare risposte ai problemi del presente, come – ad esempio – la gestione dell’intelligenza artificiale e delle carni sintetiche, tutte tematiche di cui abbiamo discusso a cena con l’Onorevole Benzoni”.