Ecco la lettera giunta alla nostra redazione e di seguito la pronta smentita da parte dell’ufficio stampa del nosocomio – da noi interpellato in materia:

“Al di là delle raccolte fondi promosse – e dico meno male- la situazione fra tutti i dipendenti è tragica. Ci sono parecchi del personale sanitario positivi al Covid 19. Chi ancora non lo è presto lo sarà! mancano i presidi sanitari minimi, al di la di tante sigle sulle mascherine hanno fornito quelle basiche, le famose mascherine chirurgiche che ahimè al potente virus fanno ben poco, viene da chiedersi perché? Perché gli altri ospedali sono più attrezzati ed il nostro no? Si è davvero carne da macello?

Il periodo è duro, è eccezionale e senz’altro ne uscire ma, con quanti “morti e feriti”? Perché il nostro ospedale, come tanti altri si è fatto trovare impreparato? E’ una situazione al limite dell’assurdo, i dirigenti sbandierano l’avanguardia della sanità pubblica e poi ci si perde in un così minimo bicchier d’acqua?

Speriamo di no.. restate a casa voi che potete, in ospedale è davvero critica la situazione, si sta curando la gente con mezzi poco adatti con il rischio anche per la salute di tutto il personale e, indirettamente dei cittadini.

Un cordiale saluto. ed un grazie per la Vs informazione”.

[Lettera firmata]

LA RISPOSTA DELL’OSPEDALE MANZONI

La nostra azienda utilizza solo dispositivi autorizzati da OMS e da Regione Lombardia.



Quindi smentisco categoricamente quanto Vi è stato riportato.



Grazie di aver verificato.



Cordialmente

La responsabile Comunicazione ASST di Lecco

