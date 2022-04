LECCO – In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’ASST di Lecco, premiata anche quest’anno con i Bollini Rosa per gli Ospedali di Lecco e Merate, aderisce all’iniziativa organizzata da Onda offrendo gratuitamente consulenze e colloqui telefonici nell’ambito ginecologico e neurologico.

Francesca Merzagora, presidente Onda: “Con questa settima edizione di Open Week che vanta il patrocinio di diciotto società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile. Quest’anno sono oltre duecentosettanta gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”.

Paolo Favini, direttore generale ASST Lecco: “Ancora una volta l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco aderisce con entusiasmo alle iniziative proposte da Onda. Occorre continuare a lavorare sulla salute di genere. i temi prescelti sono particolarmente dedicati per la salute della donna. Ancora troppo poco si parla dei disturbi legati alla menopausa e della maternità delle donne affette da sclerosi multipla. In entrambi i casi i nostri presidi offrono dei percorsi di cura altamente qualificati”.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Sostenere ed aiutare le donne con sclerosi multipla nel percorso genitoriale. Colloquio con il neurologo. 22/04/2022, dalle 14 alle 17. Prenotazione obbligatoria allo 0341/489979. Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0341/489275

Sostenere ed aiutare le donne con sclerosi multipla nel percorso genitoriale. Colloquio con la ginecologa 26/04/2022, dalle 14 alle 16. Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0341/489275

Disturbi legati alla menopausa. Colloquio con la ginecologa. 26/04/2022, dalle 14 alle 16. Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0341/489272