LECCO – “Quest’anno – comunicano i Vigili del Fuoco di Lecco – festeggiamo la nostra patrona non più, come di consueto, negli ambienti del nostro comando, ma nella bella chiesa dedicata ai santi Lucia e Materno”.

“La forza delle circostanze dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, ponendoci di fronte alla tutela prioritaria della salute della comunità, ci ha obbligati a rispettare le dovute misure restrittive e le molte limitazioni comuni anche ad altre manifestazioni del territorio. Anche la nostra festa è stata ridimensionata ad una sobria cerimonia religiosa, alla presenza di un numero contingentato di persone interne al Comando VV.F.”.

È stata l’occasione anche per fare il punto sugli ultimi 12 mesi di lavoro dei pompieri lecchesi, che hanno svolto 2285 interventi di soccorso tecnico (721 spegnimenti di incendi, 57 interventi per fuga gas, 178 allagamenti, straripamenti e prosciugamenti, 742 soccorsi a persona di cui 134 riguardanti interventi di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, extraurbani, lacuali, fluviali e impervi, 301 interventi per incidenti stradali, 106 per frane-smottamenti e infine 180 interventi vari.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso il numero totale degli interventi è diminuito del 11.61% “per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19”.

Tra le varie tipologie di interventi, quella relativa al soccorso a persona è aumentata del 9.28% .

