LECCO – Gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco onlus, in collaborazione con l’associazione scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco e le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Stoppani Lecco 3, durante questo mese di aprile decoreranno alcuni sassi che verranno disposti lungo i percorsi del grande parco della Rsa.

“Un’idea per rendere più attraenti le uscite dei nostri ospiti nel parco: sono già tutti pronti a scoprirli durante le loro passeggiate” commenta la vicepresidente Rosaria Bonacina. L’idea è nata da un progetto simile ideato da Heidi Aellig diffuso in Italia attraverso Facebook: “Un sasso per un sorriso”.

L’iniziativa prevede che vengano dipinti alcuni sassi per poi lasciarli in posti visibili come panchine, sentieri, aiuole, per regalare un sorriso a chi li trova. Sul sasso è possibile scrivere anche un pensiero o una frase.

“Abbiamo colto l’occasione per ideare il progetto insieme all’associazione Scuole dell’Infanzia di Lecco di cui fanno parte sedici scuole dell’infanzia e alle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Stoppani Lecco 3: Cesare Battisti Acquate, G. Oberdan di Belledo, Nazario Sauro di Germanedo, Silvio Pellico di Malnago, La Nostra Famiglia sede di Lecco. – continua la vicepresidente degli Istituti – I nostri anziani e i bambini delle scuole decoreranno i sassi che verranno posti lungo i percorsi del nostro splendido parco, rendendo le uscite degli ospiti più interessanti e accorciando le distanze tra le due generazioni in attesa di poter condividere le passeggiate insieme”.