LECCO – Il Natale è gioia e condivisione e per questo motivo alcune mamme lecchesi hanno deciso di portare anche a Lecco, con il supporto di don Davide Milani, prevosto della città, il progetto solidale “Scatole di Natale”, lanciato per la prima volta pochi giorni fa a Milano e subito esploso in un successo straordinario in tutt’Italia.

Il progetto, che grazie a Facebook sta prendendo piede in tutto il territorio, è partito dalla milanese Marion Pizzato. L’idea è quella di portare gioia e regali di Natale ai più bisognosi in questo periodo così difficile.

Per partecipare è necessario procurarsi una scatola di scarpe e indicare il destinatario in un angolo: uomo, donna, bambino e bambina con indicata l’età.

La scatola dovrà contenere: una cosa calda (guanti, sciarpe, cappellino,…), una cosa golosa (caramelle,…), un passatempo (libro, rivista, album e pennarelli,…), un prodotto di bellezza (crema, bagnoschiuma, profumo, dentifricio per i più piccoli,…) e un biglietto gentile.

Tra il vestiario e i passatempi sono ammessi anche prodotti usati purché in buono stato, il cibo deve essere non deperibile e i prodotti di bellezza devono essere nuovi.

Le scatole incartate andranno consegnate giovedì 10 dicembre dalle 16 alle 18 all’oratorio di San Luigi della basilicata di San Nicolò a Lecco o, in alternativa, se in famiglia ci sono figli che frequentano istituti scolastici che partecipano al progetto, potete consegnarle anche direttamente a scuola.

Ogni famiglia può preparare anche più di una scatola, se ne ha la possibilità.