PASSO DEL TONALE (BS) – Campionati Regionali Children di Ponte di Legno-Tonale da incorniciare per Giacomo Galli atleta dello Sci Club Lecco, team Allievi U16, che si è laureato campione regionale di categoria nello Slalom Gigante. Un risultato al quale Galli ha affiancato anche un magnifico terzo posto nello Slalom che si è disputato martedì.

Nel Gigante, Galli ha messo tutti in fila chiudendo le sua performance in 1’43”34, nessuno meglio di lui che ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Regionale in Gigante. Obiettivo che ha quasi bissato nello Slalom Speciale in programma il giorno seguente, dove Galli ha chiuso col tempo di 1’15”07 conquistando il 3° gradino del podio ad un passo da un altro titolo regionale.

Ma in questi Campionati Regionali Children, alle ottime prestazioni di Giacomo Galli, si aggiungono quelle dei compagni di quadra Riccardo Mariuzzo ed Alessandro Pizzi (Allievi U16), cosi come quelle di Carolina Ferri (Ragazzi U14) che hanno ottenuto la qualificazione alle fasi nazionali.

Tutti i risultati dei lecchesi di seguito nelle classifiche (scaricabili in PDF):

