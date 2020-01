CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Tempo di prove indicative per la categoria Ragazzi. In scena, sulla pista Cima Pora ed organizzato dallo sci club Radici Group, lo slalom speciale. 308 gli atleti che hanno preso parte a questa competizione fra le porte strette.

In campo maschile prima piazza per il lecchese Alessandro Pizzi in 1’24.87. Secondo posto per Giacomo Galli del Centro Sportivo Madesimo in 1’26.41. Completa il podio Leonardo Gamba dello sci club Valpalot in 1’26.45. Quarto posto per l’ossolano dell’Ossola Ski Team Fabio Ferraris che stacca il tempo di 1’26.66. Infine quinta posizione per Elia Avanzini dello sci club Crocedomini in 1’27.98.

In campo femminile successo per Angelica Bettoni dell’ASD Skiing che chiude in 1’24.24. Alle sue spalle la bergamasca dello sci club Selvino Silvia Cortinovis che fa fermare il cronometro sul tempo di 1’27.06. Terza piazza per Giorgia Sala dello sci club Penna Nera in 1’28.90. Nella top five, invece, entrano: Irene Palazzini del Brixia Sci che con il crono di 1’28.92 centra la quarta posizione. Quinto posto, invece, per Mariacarlotta Bertolio del Revolution Ski Race in 1’29.03.