TRYSIL (NOR) – Scandinavia foriera di soddisfazioni per gli sciatori azzurri. Sulle nevi norvegesi di Trysyl, nel secondo slalom gigante stagionale in coppa Europa, il podio è stato occupato per due terzi dagli atleti di casa nostra: al secondo posto il brianzolo dello Sci Club Lecco Tommaso Sala (ancora al top dopo la vittoria in slalom speciale nel weekend), terzo il livignasco Roberto Nani, che bissa il già buon quarto posto di ieri e si dimostra di nuovo competitivo dopo stagioni difficili che lo avevano visto precipitare nelle retrovie. A vincere la gara, con ampio margine, sempre il “padrone di casa” Fabian Wilkens Solheim.

La classifica generale premia Sala, che balza in vetta con 236 punti, alle sue spalle Solheim con 200, il prossimo appuntamento è fissato a Santa Caterina Valfurva (So) il 9 e 10 dicembre con combinata alpina e supergigante.

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Trysil (Nor):

1. Fabian Wilkens Solheim (Nor) 1’55″86

2. Tommaso Sala (Ita) +0″72

3. Roberto Nani (Ita) +0″94

4. Pierre Bugnard (Fra) +1″00

5. Bastian Meisen (Ger) +1″06

6. Daniele Sette (Svi) +1″14

7. Timon Haugan (Nor) +1″26

8. Marcus Monsen (Nor) +1″39

8. Atle Lie McGrath (Nor) +1″39

10. Alex Vinatzer (Ita) +1″42

11. Giovanni Borsotti (Ita) +1″43

26. Daniele Sorio (Ita) +2″37

43. Federico Liberatore (Ita) +4″07

50. Pietro Canzio (Ita) + 4″95