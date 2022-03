LIVIGNO (SO) – Finali Regionali concluse alla grande per il gruppo Pulcini dello Sci Club Lecco, di ritorno da Livigno con ben 13 atleti che hanno staccato un biglietto per le Finali Nazionali, in programma a Tarvisio (Udine) il 19 e 20 Marzo.

A dover sciolinare al meglio gli sci per presentarsi al cancelletto di partenza delle finali nazionali sono: Chitra Ranieri, Camilla Del Gaudio, Emanuele Tagliabue (Baby U10); Marta Gerosa, Isabella Manzoni, Viola Pirisi, Luca Bertoldini, Nicolò Piazza, Edoardo Asnaghi, Alessandro Spreafico (Baby U9); Marco Bertoldini (Cuccioli U11); Vittoria Viglietta, Nicolò Asnaghi (Cuccioli U12).

Nel complesso, i piccoli atleti dello Sci Club Lecco, impegnati nel Gigante, si sono comportati alla grande, confermando di essere una grande squadra capace da un lato di fare gruppo e dall’altro di ottenere ottimi risultati singolarmente. Tutto questo grazie ad un grande lavoro svolto sotto gli occhi attenti di uno staff tecnico di altissimo livello.

Di seguito i risultati di tutti gli atleti dello Sci Club Lecco che hanno partecipato alle Finali Regionali di Livigno, svolte sabato e domenica.

U10 BABY FEMMINILE

10° Chitra Ranieri

12° Camilla DelGaudio

29° Virginia Pasqua

41° Valentina Buffoni

U10 BABY MASCHILE

11° Emanuele Tagliabue

44° Peter Piubellini

66° Tommaso Tituri

74° Giovanni Meroni

U9 BABY FEMMINILE

3° Marta Gerosa

7° Isabella Manzoni

11° Viola Pirisi

U9 BABY MASCHILE

1° Luca Bertoldini

11° Nicolò Piazza

13° Edoardo Asnaghi

15° Alessandro Spreafico

47° Federico Pirisi

U11 CUCCIOLI MASCHILE

7° Marco Bertoldini

18° Nicolò Salvagni

23° Edoardo Maino

41° Edoardo Bianchi

44° Gabriele Galli

U12 CUCCIOLI FEMMINILE

13° Vittoria Viglietta

31° Carlotta Lambrughi

54° Emma Tagliabue

U12 CUCCIOLI MASCHILE

8° Nicolò Asnaghi

21° Tamas Gerosa

24° Riccardo Mazzariol

41°Arturo Savoca

49° Giulio Arrigoni

55° Matteo Micheli