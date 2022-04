CHIESA VALMALENCO (SO) – Stagione agli sgoccioli ma per Luca Bianchi ancora nessuna distrazione anzi, piede pigiato sull’acceleratore. Infatti, a Chiesa Valmalenco, dove ieri e oggi si sono svolti due Giganti Fis Junior, l’alfiere dello Sci Club Lecco ha conquistato due secondi posti nella classifica Aspiranti.

Nella prima giornata di gare, Bianchi ha chiuso in 4ª posizione assoluta col tempo di (1’38”84) conquistando il 2° posto nella classifica Aspiranti. Nella gara odierna ha ottenuto il 5° posto assoluto (1’41”36) facendo suo ancora il 2° posto tra gli Aspiranti. Due ottime gare per Bianchi a coronamento di una stagione decisamente positiva.

Buone gare anche per gli altri lecchesi in gara, domenica Nico Picech 19°, Gabriele Bianchi 25°, Mattia Zanni 29°, Francesco Peccati 31°, Ruggero Traniello 39° e Simone Tondale 50°. Al femminile buone prove per Sofia Parravicini 8ª, Federica Piscetta 13ª, Greta Canepari 21ª, Nella Pomoni 23ª e Rebecca Meles 25ª. Fuori nella seconda manche Diana Camozzini.

Nella gara di oggi, Gabriele Bianchi 11°, Ruggero Traniello 12°, Francesco Peccati 21°, Nico Picech 28° e Simone Tondale 41°. Nella gara femminile Greta Canepari 9ª, mentre fuori nella prima manche Rebecca Meles e nella seconda Federica Piscetta.

Per la cronaca, a vincere domenica è stato Valerio Pedroncelli col tempo di 1’37”61, mentre al femminile la vittoria è andata a Ginievra Ostini 1’42”21. Oggi nella gara maschile vittoria dello statunitense Isaac Mozen col tempo di 1’40”21 e nalla gara femminile bis della svizzera Ostini che ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 1’42”58.