MADESIMO (SO) – Sulle nevi di Madesimo impegno circoscrizionale per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Super Baby nella due giorni di Slalom Gigante in programma sabato e domenica. Sci Club Lecco pazzesco con ben dieci vittorie ad opera di: Nicole Giaquinto e Giacomo Galli (Allievi U16), Carolina Ferri due volte prima, Alberto Antonetti (Ragazzi U14), Nicolò Asnaghi (Cuccioli), Luca Bertoldini due volte primo (Baby), Greta Piubellini e Leonardo Manzoni (Super Baby).

Alle vittorie seguono ben otto podi con Charlotte Sciolla 3ª, Alessandro Pizzi 2° e Riccardo Mariuzzo 3° (Allievi U16); Martina Tentori 2ª (Ragazzi U14); Nicolò Asnaghi 3° (Cuccioli); Chitra Ranieri due volte 2ª e Isabella Manzoni 3ª (Baby).

U16 Allevi

nella gara femminile, vittoria di Nicole Giaquinto che conquista il podio più alto; al 3° posto Charlotte Sciolla, seguita da Camilla Riboni 4ª, Aurora Cervini 5ª, Laura Bertazzoni 6ª, Clelia Milani 8ª e Carola Ferrario 12ª.

Nella gara maschile, podio tutto lecchese con Giacomo Galli 1° Alessandro Pizzi 2° e Riccardo Mariuzzo 3°. Poco dietro Marco Balen 6°, Edoardo Carraro 8° e Jacopo Baratta 9°.

Ragazzi U14

Nella gara femminile: Carolina Ferri detta legge vincendo la gara, seguita dalla compagna di squadra Martina Tentori 2°. sfiora il podio Ludovica Spreafico che chiude in 5ª posizione. Più dietro Carola Catelli 14ª, Maria Virginia Pellegrini 19ª, Margherita Dogheria 25ª e Ludovica Fumagalli 29ª. Non arrivata Matilde Pizzagalli.

Nella gara maschile il primo dei lecchesi è stato Alberto Antonetti 21°, fuori invece Luca Baragiola.

Cuccioli

Al femminile ottimo 4° posto per Anna Pizzagalli che sfiora il podio, bene anche Carlotta Lambrughi 7ª, Emma Tagliabue 28ª, Emma Abetino 29ª. Non arrivate Valentina Canella e Vittoria Viglietta.

Nella gara maschile, 3° posto per Nicolò Asnaghi, quindi al 4° posto Riccardo Mazzariol e al 5° Marco Bertoldini. A seguire: Maria Arturo Savoca 13°, Nicolò Salvagni 14°, Edoardo Maino 22°, Roberto Rolando 33°, Edoardo Maria Bianchi 35°, Matteo Micheli 37° e Giulio Arrigoni Neri 45°. Non arrivati Gabriele Galli e Tamas Gerosa.

Baby

Doppio podio per le lecchesi con Chitra Ranieri 2ª e Sabella Manzoni 3ª, buone gare anche per Aurora Spinello 6ª, Marta Gerosa 7ª, Giulia Beretta. Squalificata Asia Valentina Buffoni.

Nella gara maschile, vittoria di Luca Bertoldini che fa suo il 1° posto. Buone gare anche per Tommaso Pizzagalli 7°, Alessandro Spreafico 11°, Leonardo Fumagalli 15°, Edoardo Asnaghi 17°, Peter Piubellini 25°, Tommaso Tituri 35° e Giovanni Meroni 42°, Non arrivato Emanuele Tagliabue e squalificato Nicolò Pizza.

Super Baby

Vittoria di Greta Piubellini brava a vincere la gara, bene anche Giulia Speranza 8ª. Squalificata Cecilia Beretta.

Nella gara maschile vittoria di un ottimo Leonardo Manzoni. Buone gare anche per Stefano Pizzagalli 10° e Cesare Morelli 14°.

Nella seconda gara in pista Ragazzi, Cuccioli e Baby

Ragazzi U14

Ad imporsi è ancora Carolina Ferri che non fa sconti a nessuno e si riconferma la migliore mettendo tutti alle sue spalle. Buona gara anche per Martina Tentori che chiude al 4° posto. Bene Ludovica Spreafico 11ª, Matilde Pizzagalli 12ª, Carola Catelli 21ª, Maria Virginia Pellegrini 26ª, Margherita Dogheria 27ª e Ludovica Fumagalli 31ª.

Nella gara maschile buona prestazione di Luca Baragiola 8°, seguito da Alberto Antonetti 22°.

Cuccioli

Al femminile ottima gara per Anna Pizzagalli che sfiora nuovamente il podio arrivando al 5° posto, seguita da Carlotta Lambrughi 8ª, Vittoria Viglietta 11ª, Valentina Canella 29ª, Emma Tagliabue 30ª e Emma Abetino 32ª.

Nella gara maschile, vittoria di Nicolò Asnaghi che mette tutti in fila andando a conquistare il 1° posto. Sfiora il podio Giovanni Riccardo Mazzariol 4°, Marco Bertoldini 5°, Nicolò Salvagni 16°, Edoardo Maino 19°, Arturo Maria Savoca 20°, Giulio Arrigoni Neri 37°, Matteo Micheli 39°, Gabriele Galli 42°, Roberto Rolando 49°, Tamas Gerosa 51°. Non arrivato Edoardo Bianchi.

Baby

Nella gara femminile, ottimo 2° posto per Chitra Ranieri, poco più dietro Isabella Manzoni 4ª e Aurora Spinello 6ª, quindi Virginia Pasqua 8ª, Marta Gerosa 10ª, Asia Valentina Buffoni 11ª e Giulia Beretta 17ª.

Nella gara maschile seconda vittoria per Luca Bertoldini, ottima prestazione anche per Tommaso Pizzagalli 4°, Emanuele Tagliabue 6°, Alessandro Spreafico 11°, Nicolo Piazza 12°, Leonardo Fumagalli 15°, Edoardo Asnaghi 16°, Peter Piubellini 33°, Tommaso Tituri 42° e Giovanni Meroni 46°.