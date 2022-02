LECCO – Un vero e proprio plotone di atleti e atlete quello dello Sci Club Lecco che ha avuto accesso alle fasi regionali. Chiuse le gare di Circoscrizione, ben 39 sciatori hanno staccato un pass per le gare regionali. Un grande risultato per la società lecchese e ancora una volta una dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da parte dello staff tecnico che segue le giovani leve.

Fasi regionali che, salvo variazioni di programma, vedrà impegnati i Children (Allievi e Ragazzi) il 7, 8, 9, e 10 marzo a Ponte di Legno in Slalom Speciale e Slalom Gigante, mentre al Tonale si svolgerà il Super G. Per i Pulcini (Cuccioli e Baby) gare fissate per il 25 e 26 febbraio sempre al Tonale.

E allora ecco tutti i protagonisti che accedono alla fasi regionali.

ALLIEVI

Nicole Giaquinto

Charlotte Sciolla

Camilla Riboni

Clelia Milani

Aurora Cervini

Laura Bertazzoni

Alessandro Pizzi

Giacomo Galli

Riccardo Mariuzzo

Edoardo Carraro

Jacopo Baratta

Marco Balen

RAGAZZI

Carolina Ferri

Martina Tentori

Matilde Pizzagalli

Luca Baragiola

Alessandro Selis

CUCCIOLI

Vittoria Viglietta

Anna Pizzagalli

Carlotta Lambrughi

Emma Tagliabue

Valentina Canella

Emma Abetino

Nicolò Asnaghi

Riccardo Mazzariol

Marco Bertoldini

Tamas Gerosa

Nicolò Salvagni

Arturo Savoca

BABY

Chitra Ranieri

Virginia Pasqua

Isabella Manzoni

Marta Gerosa

Aurora Spinello

Luca Bertoldini

Emanuele Tagliabue

Tommaso Pizzagalli

Alessandro Spreafico

Edoardo Asnaghi

Leonardo Fumagalli

Peter Piubellini

Nicolò Piazza