VAL GEROLA (SO) – Val Gerola teatro di una due giorni di sci da incorniciare per lo Sci Club Lecco impegnato nel Trofeo Trattamenti Termici Bertoldini.

Sabato in pista la categoria Ragazzi con i team maschile e femminile impegnati in due gare di Slalom. Nella prima gara in programma, tra le donne grande vittoria di Martina Tentori, con lei sul podio anche una splendida Carolina Ferri che ha conquistato il 3° posto. Nella gara maschile spicca la prestazione di Luca Baragiola che fa suo il 3° posto.

Nella seconda gara in programma, al femminile ancora super performance per Carolian Ferri e Martina Tentori di nuovo sul podio rispettivamente al 2° e 3° posto. Nella maschile, di nuovo in gran spolvero Luca Baragiola che fa suo il 3° posto. sfiora il podio Alessandro Selis che ha chiuso al 4° posto.

Domenica di nuovo in pista con le categorie Cuccioli e Baby a loro volta impegnate in due gare di Slalom. In gara 1, Cuccioli femminile, Vittoria Viglietta conquista con un’ottima prestazione il 3° posto. Nella gara maschile, sfiora il podio Riccardo Mazzariol che chiude in 4^ posizione.

Nella categoria Baby, al femminile 3° posto per Chitra Ranieri, subito dietro Virginia Pasqua che sfiora il podio chiudendo al 4° posto. Al maschile doppio podio con la vittoria di Luca Bertoldini e il 2° posto di Emanuele Tagliabue. Sfiora il podio Tommaso Pizzagalli che fa suo il 4° posto.

In gara 2, nei Cuccioli gara femminile, 3° posto per Vittoria Viglietta, mentre al maschile sfiora il podio Nicolò Asnaghi che conmquista il 4° posto. Nella categoria Baby, al femminile Chitra Ranieri sfiora il podio chiudendo in 4^ posizione, mentre nella gara maschile detta legge Luca Bertoldini che vince la gara.